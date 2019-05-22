Під Києвом жорстоко побили адвоката

У Білій Церкві (Київська область) невідомі напали на адвоката Олексія Несвітайло, коли він виконував свої професійні обов’язки. Чоловіка жорстоко побили Олексія і знищили його особисті речі.

Інцидент стався 20 травня близько 13:00. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Адвокат отримав численні тілесні ушкодження: зламана щелепа, вибиті зуби, знищено особисте майно. За даним фактом в поліцію Білої Церкви подали заяву про скоєння кримінального злочину.

«Біда нашої України, що правоохоронна система не працює. При відсутності миттєвої реакції на правопорушення, за байдужість і непрофесіоналізм на вулиці знову, як у лихі 90-е, заправляють молодики! Теперішні часи — це рай для злочинців, вони відчувають себе добре і в безпеці. І це не результат хорошої роботи адвокатів, а просто наслідки бездіяльності поліції і прокуратури. Більше того, вони вже частіше та частіше працюють однією командою. Якщо б’ють адвокатів і немає належної реакції, а саме: не встановлені і не затримані причетні до цього особи, хіба це не доказ спайки бандитів і поліції?» — прокоментував ситуацію голова ради адвокатів Київської області Павло Бойко. Комітет захисту прав адвокатів Київської області створив групу для надання допомоги колезі.

Що стосується нападників, правоохоронці поки нікого не затримали. Особи зловмисників встановлюють. Також відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи), 399 (умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи), 400 ( посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги).

Стаття 400 Кримінального кодексу вказує на те, що справа пов’язують саме з професійною діяльністю Несвітайло. Безпосередньо в Комітеті захисту прав адвокатів, побиття пов’язують з кримінальною справою відносно власності, з якою Несвітайло працював.