В Україні почали торгувати облігаціями США

Перша угода з облігаціями іноземної держави в історії українського ринку цінних паперів
21 травня на фондовій біржі ПФТС була укладена і виконана перша операція з продажу 2460 облігацій департаменту казначейства США.
Це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал — $100, а прибутковість — 2,375%.
Вартість біржового контракту склав 6,55 млн грн.
Як пояснюють в ПФТС, торгівля казначейськими нотами уряду США стала можлива після подання Центральним депозитарієм в НКЦПФР заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та прийняття рішення НКЦПФР 12 березня щодо допуску облігацій іноземної держави до обігу на території України.
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