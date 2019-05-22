В Україні почали торгувати облігаціями США

Перша угода з облігаціями іноземної держави в історії українського ринку цінних паперів

21 травня на фондовій біржі ПФТС була укладена і виконана перша операція з продажу 2460 облігацій департаменту казначейства США.

Це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал — $100, а прибутковість — 2,375%.

Вартість біржового контракту склав 6,55 млн грн.

Як пояснюють в ПФТС, торгівля казначейськими нотами уряду США стала можлива після подання Центральним депозитарієм в НКЦПФР заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та прийняття рішення НКЦПФР 12 березня щодо допуску облігацій іноземної держави до обігу на території України.