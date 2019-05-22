На Одещині іноземця пограбували під час спроби продати авто

Громадянин Йорданії став жертвою грабіжника, коли спробував продати автомобіль. Подія сталася в Одеській області. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Йорданець домовився про зустріч з потенційним покупцем його автомобіля Volkswagen у місті Роздільна.

Під час зустрічі потенційний покупець напав на власника автомобіля з ножем, зв’язав його та, посадивши в автомобіль, вивіз за межі міста та викинув на узбіччі дороги. Сам зловмисник поїхав на викраденому авто у невідомому напрямку.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).