У Польщі майже тисяча людей заразилась на кір

З початку року у Польщі на кір захворіли майже тисяча людей. Про це повідомляє Польське Радіо

У Польщі стурбовані ситуацією, що склалася. Державний консультант з питань епідеміології Івона Парадовська-Станкевич повідомила, що кількість хворих почала зростати наприкінці минулого року, і надалі вона зберігається.

На думку експерта, це означає, що в Польщі є велика група людей, які не захищені від цього захворювання, тобто не вакцинувалися двома дозами або не мали кору в минулому.

У Польщі зазначають, що це – випадки кору, принесеного з України. Як пояснюється, коли люди їдуть працювати в Польщу, вони ще не мають характерних симптомів хвороби, таких як висип. Проте вже можуть заражати тих, хто не має імунітету. Кір характеризується високим ступенем поширення.

Протягом 2017 року в Польщі було зареєстровано 63 випадки кору. У минулому році – 339. Зараз в Європі більшість випадків зареєстровано в Румунії, Італії та Україні.