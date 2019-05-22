На Харківщині у колекторі стався викид газів: 1 загиблий, 2 поранених

Поліцією Харківщини встановлюються обставини отруєння працівників комунального підприємства, передає прес-служба Національної поліції України у Харківській області.

Подія сталася 21 травня о 16:09 в місті Куп’янськ. Попередньо встановлено, що під час роботи трьох працівників комунального підприємства міста в каналізаційному колекторі стався викид газів. Двох працівників 38 та 53 років в тяжкому стані було доставлено до реанімаційного відділення лікарні. 33-річний працівник помер у колекторі.

“На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи, керівництво відділу поліції та співробітники ДСНС. Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — додали у поліції.