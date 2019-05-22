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Богдан заявляє, що олігархи вже не керують країною

22.05.2019

Глава адміністрації Президента України Андрій Богдан переконаний, що зараз олігархи не керують країною. Бо це змінили вибори.

Про це він розповів в ефірі 112 Україна, передає Інтерфакс-Україна.

«Точно вже олігархи не керують країною, якраз вибори це поміняли. Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Точно не через адміністрацію Президента. І я, як ніхто в цій країні, можу вам сказати, мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Тому що як тільки ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми», – сказав він.

Богдан підкреслив, що у «того, хто шкодитиме суспільству і українському народу, будуть виникати проблеми».

Нагадаємо, що Богдан був особистим адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти-розслідувачі називали його “смотрящим” в Зе-команді.

Весною 2014-го він був радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

Статки Коломойського оцінюються в 1,1 мільярда доларів.

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