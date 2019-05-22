Медики пояснили, чому не потрібно застеляти ліжко після сну

Прокинувшись, не потрібно кидатися застеляти ліжко – воно повинно постояти неприбраним на протязі. В іншому випадку в ньому починають розмножуватися кліщі.

Медики попереджають: звичка застеляти ліжко відразу після сну може сприяти розвитку алергії, а також астми через пилові кліщі Dermatophagoides, які розмножуються в ньому. Про це пише з посиланням на дослідження, що проводилося у Великобританії.

За словами британських дослідників, екскременти пилових кліщів, які мешкають в будь-якому людському ліжку, можуть викликати у деяких людей серйозні алергічні реакції – наприклад, у вигляді бронхіальної астми, атопічного дерматиту, алергічного риніту, кон’юнктивіту. Навіть за скромними підрахунками в будь ліжку після того, як людина проспала ніч, вранці присутні близько півтора мільйона пилових кліщів. Якщо заправити ліжко відразу після сну, їх концентрація стане ще вище, стверджують медики.

Справа в тому, що для розвитку цих мікроорганізмів ідеальним середовищем є теплі вологі умови, а саме такі виникають в ліжку під час сну. Людське тіло постійно виділяє вологу через пору шкіри і дихання, – особливо, закутане в ковдру, до того ж ще й в теплу погоду. Якщо, прокинувшись вранці, почати відразу після сну застеляти ліжко, то можна забезпечити в ньому парниковий ефект, який особливо добре підходить для розмноження кліщів.

Медики відзначили, що після сну краще відкинути ковдру і відкрити навстіж вікна в кімнаті, а в ідеалі – провітрити постільну білизну на свіжому повітрі протягом десяти хвилин. Тільки потім вже постіль можна і заправити.