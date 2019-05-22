Зниження протестів включили в KPI для Кремля

Для управлінь внутрішньополітичного блоку адміністрації президента, який курирує перший заступник глави відомства Сергій Кирієнко, введені шість ключових показників ефективності (КРІ, Key Performance Indicators). Це KPI по зниженню рівня протестного потенціалу; забезпечення суспільно-політичної стабільності та керованості в регіонах; підвищення частки проактивного патріотично налаштованої молоді; підвищення рівня соціального оптимізму. Про це пише РБК.

Також, як раніше повідомляв РБК, для блоку введені KPI по довірі до влади і KPI з виборів.

Введення KPI по підвищенню частки проактивного патріотично налаштованої молоді близьке до Кремля джерело РБК пояснює тим, що політичне завдання роботи з молоддю покладено на адміністрацію президента, яка відповідає в тому числі за державну молодіжну політику. Влада своєю роботою повинна закладати основи майбутнього країни, а сьогоднішні підлітки, які через шість років підуть голосувати, — це і є майбутнє, пояснює співрозмовник РБК.

KPI по підвищенню рівня соціального оптимізму буде вимірюватися за допомогою інтегрального показника — індексу соціального самопочуття. Важливо оцінювати всю сукупність факторів, що впливають на соціальне самопочуття, бажано, щоб показники зростали в позитивну сторону, продовжує близьке до Кремля джерело РБК. Влада, за його словами, повинна приймати такі рішення, щоб росіяни бачили світло в кінці тунелю, а не занурювалися в депресію. В якості прикладу рішення, яке позитивно вплинуло на соціальне самопочуття громадян, джерело призводить звільнення з-під домашнього арешту режисера Кирила Серебренникова.

Якщо говорити про вибори, то можливість оцінювати їх результати з’являється лише раз на кілька років, в той час як заміряти довіру можна регулярно, продовжує джерело. Довіра — важливий критерій, оскільки люди можуть схвалювати або не схвалювати ті або інші конкретні дії політика, але продовжувати довіряти йому в цілому, додає він.