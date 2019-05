Леся Нікітюк «позичила» шкіряну спідничку у MARUV

Ця красуня вміє привертати до себе увагу шанувальників у соціальній мережі і не тільки

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу “Танці з зірками”, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя. Так, в цей раз Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі.

На фотографії Леся позує на вулиці в милому тінейджерському образі. На ній біла футболка з цікавим текстовим принтом і коротка чорна шкіряна спідничка на блискавці і з кишенями. Волосся Нікітюк зібране у кокетливий хвостик, який вона зачіпає рукою, а на обличчі легкий макіяж. Леся мило посміхається в камеру, стоячи на сонячній вулиці.

У підписі до фото телеведуча написала: “This is my look. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move”. Шанувальники не пройшли і повз цієї публікації і почали активно її обговорювати. Фолловери засипають Нікітюк компліментами за її незвичайний образ і милу усмішку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

This is my look 👀 🥰 #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Май 2019 в 7:14 PDT