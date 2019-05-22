Китай збільшив квоти на експорт нафти

Китай виділив нову партію експортних квот на нафтопродукти, в результаті чого загальний обсяг з початку року склав 50 мільйонів тонн, повідомляє S & P Global Platts з посиланням на документи.

Ця партія експортних квот обсягом 4,71 млн. Тонн виділяється державним нафтовим компаніям – Sinopec, CNOOC, Sinochem і CNPC – в межах торговельного торгового маршруту і додається до більш ранньої партії, яка складала 3,14 млн. Тонн, і першої партії Загальна квота торгового маршруту склала 18,36 млн тонн.

Раніше в цьому місяці Пекін виділив другу партію експортних квот для переробників за загальним торгового маршруту, який був значно вище, ніж по переробного підприємства маршруту. Він склав 23,79 млн тонн нафтопродуктів.

У той час як квоти в рамках загального торговельного маршруту були зосереджені в основному на бензині – 9,09 млн. Тонн – і на газойле, квота на який складала 9,175 млн. Тонн, остання партія експортних квот в рамках торгового торгового маршруту переробної промисловості становила найбільшу частку на авіаційному паливі. 4,62 млн. Тонн, за якими слідують помірні обсяги бензину і бензину на 80 000 тонн і 10 000 тонн відповідно.

Минулого тижня дані уряду Китаю показали, що на кінець квітня нафтопереробні підприємства переробляли нафту на рівні 12,68 млн барелів на добу, що на 5 відсотків більше, ніж рік тому, і є рекордно високим. Згідно з результатами звіту CNPC, в цьому році середня швидкість переробки в Китаї повинна була скласти 12,68 млн. Барелів на добу.

По загальному торговому шляху нафтопереробні підприємства можуть експортувати нафтопродукти незалежно від того, були вони здійснені з використанням вітчизняної чи імпортної нафти. Згідно з торговим маршрутом переробки нафтопереробним підприємствам не потрібно платити податки за експортовані нафтопродукти.

В цьому році буде третя партія квот на експорт нафтопродуктів, але не було опубліковано жодних оновлень про те, чи буде вона виділена.