В гуртожитку МВС у Києві знайшли труп

У середу, 22 травня, на лінію «102» надійшов виклик про те, що в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7 лежить мертвий чоловік. За цією адресою знаходиться гуртожитку Міністерства внутрішніх справ. На місце виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

По приїзду на вказану адресу правоохоронців, там вже працювала бригада швидкої допомоги. Медики підтвердили, що чоловік мертвий. Він лежав у коридорі біля сходової клітки. Вийшли з будівлі чоловіки розповіли, що померлий проживає в гуртожитку МВС, але не є співробітником поліції. Відомо, що йому було близько 60 років.

Слідчо-оперативна група не виявила на тілі чоловіка слідів насильницької смерті. Попередня причина смерті — зупинка серця. Мешканці гуртожитку також повідомили, що останнім часом він скаржився на дуже високий тиск. Обставини з’ясовуються.