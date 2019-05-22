«Невідомо, за що голосувати»: поправок до закону про вибори немає на сайті Верховної Ради

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів», поправки до якого сьогодні мають розглядатися у Верховній Раді, досі немає у відкритому доступі.

«Тільки я не можу зрозуміти чому на сайті Верховної Ради України відсутний проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів»? Хоча він повинен був там з’єднання явитися ще вчора до 18-00. За що нам пропонують голосувати? Я щось не можу зрозуміти чому президент в нас новий, а старі традиції. Це якось передається по спадщині? Як можна буде голосувати за те, чого ще немає і з чим ти не зміг ознайомитися заздалегідь? Альо про 12-00 буду у ВР. Хочу подивитись, як це все буде відбуватись», – написав він.

Народний депутат Олексій Гончаренко не може знайте закон, за який сьогодні мають голосувати депутати.

«Отже, до початку позачергового засідання Парламенту, присвяченого зміни системи парламентських виборів залишилося півтори години. Офіційно інформую, що проект Закону, який ми будемо обговорювати, я, як народний депутат, розшукати не можу. Рейдерське захоплення інститутів влади в країні йде повним ходом. Відчувається почерк майстрів», – написав депутат.