«Майдан збереться дуже швидко»: відомий письменник попередив Зеленського

Відомий український письменник Василь Шкляр назвав позитивним рішення президента Володимира Зеленського бути у владі лише один термін, але в той же час він припустив, якщо новий голова буде здійснювати антинародну політику, його повалений через новий Майдан.

Свою позицію Шкляр озвучив у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою.

За його словами, в нинішніх умовах для України зміна президента повинна відбуватися постійно і достроково. Шкляр зазначає, що не потрібно говорити, що зміна влади – це дорого, а просто робити це знову і знову.



«Але, якщо ми побачимо якісь відверті антиукраїнські рухи з його боку – повірте мені, Майдан дуже швидко збереться. Говорили вже багато разів: «Та ні, вистачить Майданів, революція до добра не веде». В Україні у нас Майдан повинен бути узаконений у Конституції! Він взагалі не повинен розходитися. Як ось тоді – відбулася революція – стояти, поки не будуть прийняті радикальні закони», – додав він.