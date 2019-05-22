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Зірка «Дикого ангела» різко постаріла (фото)

22.05.2019

Нещодавно Наталія Орейро відсвяткувала день народження. «Дикому ангелі» виповнилося 42 роки, але виглядає вона зовсім не так, як 10 років тому.

Наташа — дівчина без комплексів, постійно постить селфи без макіяжу в соц. мережах. На фото яро реагують багато шанувальників. Крупним планом у Орейро все обличчя в дрібних зморшках, є пігментація і тонус шкіри зовсім поганий. Під знімком більшість пишуть: «Погано виглядає», «зверніться до косметолога», «сходіть на омолоджуючі процедури».

На що, Наташа відповідає, що пишається своїми зморшками і ботокс робити не збирається, а також, що ні за яких умов, не звернеться до пластичного хірурга.

Зірка збираєтеся старіти красиво і з посмішкою. До речі, незважаючи на наявність вікових змін, в Аргентині вона досить затребувана актриса і багато знімається.

 

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