Литва може визнати депортацію кримських татар геноцидом

Двоє членів литовського парламенту Аудронюс Ажубаліс і Лауринас Касчюнас зареєстрували проект резолюції про визнання депортації кримських татар 18 травня 1944 року геноцидом.

«Вчора члени литовського парламенту Аудронюс Ажубаліс і Лауринас Касчюнас зареєстрували проект резолюції про визнання депортації кримських татар 18 травня 1944 геноцидом, скоєним сталінським режимом. Україна акт геноциду визнала в 2015 році. Сейм Латвії визнав геноцид кримськотатарського народу 9 травня 2019, прийнявши відповідну постанову. Дуже сподіваюся, що Литва буде другою державою в світі, що визнала геноцид кримських татар. Литву і кримських татар пов’язують давні дружні стосунки. Конституційний суд Литви депортації кримських татар прирівняв до геноциду ще 2014 року», — написав він.

Раніше депортацію кримських татар визнав Сейм Латвії.

Нагадаємо, раніше МЗС України та Меджліс закликали ООН та інші міжнародні організації визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. За офіційними даними, у 1944 році було депортовано 183 144 кримських татар, за дргуим джерела — депортованих осіб було 400 тисяч, з них 46% померли протягом перших півтора років.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що ніяких поліпшень за останні місяці на окупованому півострові не сталося.