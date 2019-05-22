В уряді відхилили законопроект про штрафи для чиновників за образу виборців дода

Комісія уряду РФ по законопроектної діяльності відхилила законопроект депутатів від КПРФ, які запропонували ввести штрафи для чиновників за образу виборців. Про це повідомляє ТАСС.

У кабміні пояснили, що в статті 5.61 КоАП РФ («Образа») вже є склад правопорушення, об’єктом якого виступають суспільні відносини, пов’язані з правом громадян на захист честі і гідності. Запропонований комуністами законопроект в уряді визнали зайвим.

Також, на думку уряду, формулювання з проекту закону «публічне заперечення обов’язки держави по створенню умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини» може призвести до неоднозначного тлумачення та безпідставного застосування.

Автори законопроекту актуальність своєї ініціативи підкріплювали висловлюваннями колишньої єкатеринбурзькій чиновниці Ольги Глацких яка заявила, що держава «не просило батьків народжувати», а також екс-міністра зайнятості, праці та міграції Саратовської області Наталії Соколової, рекомендовавшей простим росіянам купувати «макарошки», щоб вкластися у місячний прожитковий мінімум.

Нагадаємо, що 18 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про неповагу до влади. 22 квітня за цим законом був оштрафований на 30 тис. рублів житель Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив пости «Путін — казковий *******» (негідник). 14 травня в Ярославлі такий же штраф був виписаний Кирилу Попутникову. Молодий чоловік розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію графіті на будівлі обласного управління МВС «Путін — *****» (представник нетрадиційної сексуальної орієнтації).