Глава адміністрації Зеленського пообіцяв Росії політику «батога і пряника»

Глава адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що заклик Володимира Зеленського до США посилити санкцій проти Росії пов’язаний з тим, що Москва не йде на переговори про звільнення затриманих українських моряків. За його словами, Україна за нового президента буде дотримуватися політики «батога і пряника» щодо Росії.

«Ми повинні рухатися до мети. А для досягнення мети прийнятні всі доступні способи. Як ми знаємо, є два способи — батога і пряника. Ми посилаємо всі сигнали влади Росії, але при цьому говоримо, що готові до компромісів», — сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Глава адміністрації президента підкреслив, що Росія не погоджується мирно вирішувати конфлікт, пов’язаний із затриманням українських моряків у Керченській протоці. Саме тому нова українська влада змушена йти «іншим шляхом» і «застосовувати ” батіг» — просити міжнародне співтовариство «тиснути на керівництво Росії, щоб вони все-таки приймали ті чи інші рішення, робили крок назустріч нам».

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує винести на референдум питання про переговори з Росією з приводу вирішення конфлікту в Донбасі. До цього новий керівник України сказав, що у Росії і України з «загального» залишилася лише державний кордон.