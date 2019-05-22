У Парижі росіянин заліз на Ейфелеву вежу і вимагав притулку

Інцидент стався 20 травня в районі обіду. Одягнений у чорне чоловік у віці близько 40 років вліз на конструкцію Ейфелевої вежі і став дертися вгору. Кілька годин він провів під останнім ярусом вежі і тримався за її поперечини. На місце прибули поліцейські, евакуювали всіх відвідувачів і виставили периметр безпеки. Парламентер вступив з ним у діалог, і чоловік здався рятувальникам. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він виявився росіянином «з суїцидальними схильностями». Своєю витівкою він вимагав притулок.

Після того, як рятувальники зняли чоловіка з вежі, його затримали. При цьому він не був поміщений під варту. На допиті він володів англійською і російською мовами. У російському посольстві в Парижі інформації про чоловікові не отримували.