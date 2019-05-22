Зеленський почав з повторення помилок Порошенко — Найєм

Справа в принципі і суспільному договорі, який був прийнятий після революції.

У перший день після другого туру виборів я дав Володимиру Зеленському три ради, кожен з яких починався зі слів «Ятати, що сталося з Петром Порошенком».

І в перший же день своєї каденції Володимир Зеленський не просто почав повторювати помилки Петра Порошенка, а скористався його спадщиною.

Призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента — очевидне порушення закону про люстрацію, друга стаття якого прямо вказує, які саме посади не може займати особа, яка підпадає під дію закону.

Посаду глави Адміністрації президента входить у цей перелік.

Володимир Зеленський призначив главу адміністрації посилаючись на інший закон про державну службу.

По суті, скориставшись юридичної прийомом, яку свого часу придумали в команді Петра Порошенка, щоб захистити главу АП та його заступників від необхідності декларувати своє майно.

Справа не в Андрія Богдана. Очевидно, він добре знає свою справу, і до нього може бути багато претензій і запитань. В кінці-кінців глава держави має право вибирати свою команду і нести за неї відповідальність.

Справа в принципі і суспільному договорі, який був прийнятий після революції.

Він неодноразово порушувався в каденцію колишнього президента. І вже можна констатувати — порушення якого почав свій термін новий глава держави.