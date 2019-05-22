Як шахраї забрали SIM-карту у київській IT-аналітика і вкрали 285 000 грн

Багато сервіси зараз авторизують користувача з його допомогою смартфона: SMS, повідомленнями, QR-кодами і т. д. Якщо мова йде про фінансові сервісах, такий спосіб може бути досить ризикованим, як показує випадок з SIM-картою київської IT-аналітика Анни Карачинцевой.

Поки вона була в закордонній поїздці, невідомі скористалися послугою онлайн-відновлення SIM-карти (передплаченого зв’язку), отримали над нею контроль і спустошили всі її банківські карти, в загальній складності на 285 000 грн, не рахуючи кредитних коштів.

Що сталося?

Карачинцева розповіла редакції AIN.UA, що на травневі свята була у закордонній поїздці. Вона — який абонент передплаченої форми зв’язку в мережі «Vodafone Україна». В ніч з 8 на 9 травня Ганні почали надходити повідомлення від сервісів Google, Viber і інших додатків, де використовується авторизація за допомогою телефонного номера. Вранці вчитавшись в повідомлення (на той момент до них додалися й повідомлення від банку), Ганна зрозуміла, що у неї забрали SIM-карту. За її словами, послуга онлайн-відновлення SIM-карти була підключена у неї віддалено, а для припейд-абонентів вона не вимагає ідентифікації користувача за документами.

Ганна припускає, що шахраї через SIM-карту отримали доступ до Google-аккаунта, де могли знайти дані паспорта, в акаунті і карти пам’яті знайшли, якими банками вона користується, і далі знімали через онлайн-банкінг. У Google-акаунті вона бачила IMEI-коди пристроїв, які заходили під своїм логіном з новою SIM-карти (пізніше вона вказала їх в заяві в поліцію).

Ганна не розуміє, звідки до них потрапили дані для відновлення карти (наприклад, дані про номерів, на які найчастіше дзвонить або пише абонент). По роздруківках видно, коли відбулася заміна карти:

Вона спробувала зателефонувати в банк, але смартфон вже не працював з поточної SIM-картою. У неї була друга SIM-карта, тому Ганна змогла почати обдзвонювати банки і блокувати рахунки. До 9:00 ранку рахунку вже були «вичищені»: за словами потерпілої, з рахунку в «Укрсиббанк» гроші пішли повністю, у «ПроКредит Банк» після певної суми спрацював захист, рахунок в Monobank не постраждав, як і в ПУМБ (в останньому випадку − оскільки дострокове зняття депозитних коштів не передбачено).

Ганна подала заявку на блокування краденою карти, її створили у 11:47, але термін її виконання − 1 робочий день (а 9 травня був вихідним). Вона звернулася до операторів підтримки, щоб пояснити, що картку вкрали і зараз використовують її для доступу до грошей, але оперативного відповіді отримати не змогла, так само, як і домогтися негайної блокування. Картку заблокували через кілька годин.

«Не встигла я розслабитися як мої батьки пишуть, що знову бачать мене онлайн в вайбере. Я звертаюся в колл-центр і, о диво! Хто то розблокував мою “сімку” онлайн, без приходу до відділення після того, як я повідомила компанію Vodafone Ukraine про шахрайств з її допомогою”, − пише вона. Більш того, після викрадення картки її сім’ї почали надходити дивні дзвінки і повідомлення, наприклад, від її імені запитували у батьків адресу її донецької прописки.

Як уникнути подібної ситуації

У «Vodafone Україна» на запит редакції відповіли, що зараз перевіряють ситуацію, і що замінити SIM-карту не так просто: «Потрібно знати інформацію, яка по ідеї повинна бути відома тільки власникові телефону, однак шахраї часто використовують різні трюки, щоб вивідати цю персональну інформацію». У компанії відзначили, що щоб уникнути подібної ситуації, потрібно зареєструватися в оператора та встановити заміну SIM-карти тільки з паспортом, а також включити заборону на віддалену заміну карти.

«Очевидно, що послугу потрібно доопрацьовувати і підвищувати рівень її захисту. Розуміючи, що з проблемою стикаються клієнти банків, які також є нашими клієнтами, ми вже запропонували банкам систему верифікації… Небажано використовувати номер, якими ви ділитесь зі всіма, як фінансовий», − повідомили в компанії.

За рекомендацією телеком-експерта Романа Хіміча, можна як мінімум пройти процедуру персоніфікації, якщо ви − анонімний абонент припейду, перейти на контракт, або ж користуватися апаратними токенами для всіх критичних операцій, на зразок роботи з інтернет-банкінгом або зміни пароля.

Чому так відбувається?

«Ідентифікація по мобільному номеру у фінансових сервісах − глибоко порочна практика, яку галузеві організації радять не використовувати вже роки три, але це зручно, звично і дешево. Згадайте, як в Україну заходили зарубіжні банки, пропонуючи користувачам апаратні ключі з нереальною для українських користувачів ціною в $50. А потім “ПриватБанк” взяв і ввів SMS-авторизацію”.

Послуги мобільного зв’язку зараз просто не призначена для обслуговування фінансових операцій, зазначає він. У договорі оферти оператора написано, що компанія не несе відповідальність у подібних випадках, і у неї немає засобів зі 100% гарантією ідентифікувати анонімного користувача припейду, який прийшов міняти нібито свою SIM-карту. Адже шахраї можуть заволодіти даними, за яким його перевіряють (наприклад, номери, на які він найчастіше дзвонив).

Так що ця проблема може вирішитися або з боку користувачів, які перестануть використовувати анонімний припейд-номер для доступу до рахунків, або з боку бізнесу, який відмовиться від цієї моделі, або ж − з боку регулятора, який заборонить цю практику, або пропише відповідальність за подібні випадки, вважає експерт.

Думка юриста

Юристи згодні з цією оцінкою. За словами Дениса Берегового, партнера Axon Partners, і оператор, і банки в даній ситуації працюють в рамках закону.

«Сам по собі такий формат роботи оператора з абонентами не заборонений, так і практичного сенсу в такому заборону ні – це зручно. Інша справа, що у нас досить довго весь припейд був умовно анонімним», − говорить Береговий. Решениеv проблеми може стати «паспортизація» SIM-карт.

Або ж піти від такого шахрайства «тут і зараз» можна, тільки заборонивши SMS-авторизацію. Але треба враховувати, що прийнятних альтернатив − трохи (ЕЦП не зовсім зручна, авторизація через email, push або месенджери не особливо відрізняються від SMS в плані безпеки). При цьому і Visa і Mastercard використовують протокол 3-D Secure, який також заточений під авторизацію через повідомлення/повідомлення, зазначає експерт.

«Щоб убезпечити себе, раджу все ж пройти ідентифікацію у оператора, т. к. це досить просто, а на рівні вашої приватності не особливо позначиться (ваші соцмережі про вас знають більше, причому з вашого згоди). І так, почитайте на дозвіллі оферти ваших банків – дізнаєтеся багато нового про 2FA і взагалі. Наприклад, що ви за договором з банком повинні встановлювати антивіруси на смартфони, виключно ліцензійне ПО (а не якісь штуки з форумів), і навіть не підключатися до відкритих Wi-Fi-хотспотам для входу в ” інтернет-банк», − говорить він.