Путін почав торг із Зеленським, запропонувавши залишити Медведчука

На кону – звільнення полонених. Але не тільки. Путін пропонує Зеленському символічно підкоритися…

Поки все увагу нашого суспільства сфокусовано на суперечках навколо перевиборів Верховної Ради, можна не помітити, що почалося символічне протистояння між Зеленським і Путіним. І в центрі цієї битви – Медведчук.

Прес-секретар Путіна Пєсков – який, насправді, більше, ніж просто представник для преси – дав зрозуміти, що в Кремлі чекають збереження посередницької ролі Медведчука.

Чому зроблено таке заява? Зеленський неодноразово відправляв в Кремль сигнал: давайте починати з визволення полонених. Там мовчали. І ось тепер – після інавгурації – через офіційну особу в Кремлі вказали, фактично, на умову зі свого боку.

Чому збереження Медведчука дійсно можна вважати умовою? Тому що це відповідає стилю Путіна. Йому важливо символічне підпорядкування.

Наприклад, коли Саакашвілі, ставши президентом Грузії, перший раз поїхав до Путіна, то почув вказівка на конкретну людину в Грузії, якого не треба чіпати. Мовляв, через нього працює Кремль. Саакашвілі, повернувшись до Тбілісі, відразу позбувся такого кадру. Але далі – говорити з Путіним стало складніше. І справа була зовсім не в цих конкретних людей.

Це тенденція характеру самого Путіна – він шукає слабкості в опонента і намагається закріпити їх символічно.

З тієї ж опери й інший приклад – історія про Меркель і собаку. Меркель боїться собак. Що зробив Путін, знаючи про це? Взяв на переговори з нею свою собаку, і Меркель перетерпіла всю приниження від невизнання ситуації. Вирішила – що діалог з президентом Росії їй важливіше.

Ось Путін Зеленському влаштовує зараз точно таку ж символічну перевірку. Ще раз: справа не в конкретній особистості, не Медведчука.

З одного боку, Зеленський дав зрозуміти, наскільки йому важливо звільнення полонених, і публічно зробив це своїм пріоритетом. Також Зеленський не раз заявляв, що йому все одно, які репутаційні втрати доведеться понести, щоб отримати реальний результат за припинення війни і вирішення пов’язаних з війною проблем.

З іншого боку, погодитися на Медведчука як парламентера і представника у відносинах з Кремлем – як вони кажуть, «з гуманітарних питань» – значить, просто символічно підкоритися. А також зберегти в українській політиці одну з тих точок концентрації критики, яка призвела, зрештою, до демонтажу президентства Порошенко і може закінчитися тим же для президентства Зеленського.

Що ж вибрати?

Важливо розуміти, що Путіну все одно, як довго він ще буде утримувати полонених у себе в Росії чи на окупованій території.

Навіть, скажімо, активна міжнародна кампанія з порятунку Олега Сенцова не справила великого враження на Путіна. А можливо – і ускладнила роботу по його звільненню, тому що загнала Путіна в ситуацію, коли звільнити Сенцова – означає, в розумінні Путіна, проявити слабкість і підкоритися тиску.

Тому будь-яке нове тиск на нього питання про звільнення полонених – припустимо, за допомогою європейських лідерів – не має перспективи.

Але чи є перспектива від діяльності Медведчука як посередника? Припустимо, йому вдасться повернути якусь частину людей в перший час. Ось при Порошенко це було. А потім? Навряд чи Медведчук зможе повернути всіх. І навряд чи він може гарантувати, що путінська держава більше не буде брати політичних заручників типу Сенцова, а українців на окупованій території перестануть тероризувати.

Полонені для Путіна – таке ж засіб тиску у гібридної війні, як постачання зброї бойовикам, пропаганда і газ з вугіллям. Ясно, що Путін не захоче позбавляти себе такого вигідних інструментів.

Можливо, варто ризикнути і уникнути цього символічного підпорядкування Путіну, тверезо розуміючи, що це може відбитися на долі наших людей.

Зеленський ще до інавгурації почав з Путіним заочний діалог через релігійних лідерів. Можливо, ефективніше – спробувати їх використовувати і як посередників. Якщо затягнути його в такий діалог в моральній площині, то чим він може відповісти? Мораль це його вразливість.

Можна відмовити президенту. Можна відмовити посереднику. Навіть того, якого сам і приклеїв до президента. Але спробуй відмов священикові, ще й публічно, якщо з моральної точки зору – він правий, а ти будуєш державу на образі симфонії з церквою.