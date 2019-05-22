Закриті списки і 3% прохідного бар’єру. Як Зеленський пропонує змінити виборчу систему

Законопроектом пропонується запровадити пропорційну виборчу систему і зниження виборчого бар’єру до 3%

У Верховній Раді зареєстровано закон про внесення змін у виборче законодавство у зв’язку із зміною виборчої системи.

Текст закону вже оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Законопроектом пропонується запровадити пропорційну виборчу систему і зниження виборчого бар’єру до 3%.

В обґрунтуванні змін сказано, що мажоритарна система є корупційною, а 5% прохідного бар’єру перешкоджає оновленню політичних еліт.

Зеленський пропонує ввести пропорційну систему з закритими списками, відзначаючи, що «відкрити» списки просто немає часу.

«Погоджуючись з необхідністю впровадження на виборах народних депутатів України пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками, до переходу на яку закликали громадські активісти та експерти, а також фракції більшості у Верховній Раді України поточного скликання, варто зазначити, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і 60 денний термін для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів України», — сказано в обґрунтуванні до законопроекту.

Зазначається, що вибори 21 липня можна провести по одній їх систем, за якою вибори в Україні раніше вже проводилися і обрана для цього пропорційна виборча система з закритими партійними списками.

«Її поєднання з невисоким виборчим бар’єром дозволить забезпечити оновлення політичних еліт, врахувати регіональні інтереси при формуванні державної політики, поява в парламенті нових партій, підвищення відповідальності партій за власні рішення та діяльність уряду, сформованого представленими у парламенті партіями», — сказано в документі.