У Росії готувався масштабний теракт: подробиці операції ФСБ

У російському місті Кольчугіно Володимирської області нейтралізовані двоє бандитів, які планували здійснити теракт.

Виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, зброю і боєприпаси, втрат і постраждалих серед мирних громадян немає, повідомляє Національний антитерористичний комітет РФ.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів органами ФСБ Росії була отримана інформація про перебування в одному з приватних будинків озброєних осіб, які планували здійснити терористичний акт

“З метою недопущення його здійснення і забезпечення безпеки громадян начальником обласного Управління ФСБ Росії було ухвалене рішення про проведення контртерористичної операції і введення на території міста Кольчугіно з 00:35 22 травня 2019 року відповідного правового режиму”, — йдеться в повідомленні НАК РФ.

Силами спецназу будинок, у якому ховалися бандити, був заблокований, жителі довколишніх будинків евакуйовані. На пропозицію скласти зброю і здатися владі злочинці відкрили стрілянину по співробітниках правоохоронних органів і під час бойового зіткнення вогнем були нейтралізовані.

Особистості бандитів попередньо встановлені.