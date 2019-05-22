Тюрьмы не избежать: Шуфрич передал Богдану папку с “компроматом” на Порошенко

21 мая, в телепрограмме “Пульс” Нестор Шуфрич посоветовал открыть криминальное дело против Петра Порошенко относительно срыва договорённостей о прекращении огня Донбассе 30 июня 2014 года. Об этом сообщает Zrada.today.

Завершая своё участие в программе “Пульс” Нестор Шуфрич подытожил, что именно действия Петра Порошенко в 2014 году привели состояние экономики страны в плачевное состояние. По словам политика, 30 июня экс-президент принял решение в одностороннем порядке выйти из режима перемирия, которое тогда существовало.

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Напомним, именно Шуфрич совместно с Виктором Медведчуком организовали первую встречу представителей ОБСЕ, Украины, России с представителями так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

“Я почав з питання миру і закінчу цим. Я пишаюсь своєю причастністю до першого припинення вогню на Донбасі… 30 червня Порошенко одноосібно прийняв рішення вийти з домовленного перемиря та почати наступ. Наслідки цього рішення ми знаємо: 10 тисяч загиблих, зубожіння людей. Саме тоді гривня і впала”, – рассказал Шуфрич.

Также политик попросил Андрея Богдана проконтролировать расследование возможных преступлений Петра Порошенко. Он также заявил, что прошлая власть 7 раз пыталась посадить его в тюрьму по политическим вопросам, но ни разу этого не удалось из-за отсутствия доказательств.

В конце своего обращения Нестор Шуфрич передал главе АП папку, в которой, по его словам, содержатся доказательства вины Порошенко.

В свою очередь, Андрей Богдан заверил, что никаких политических преследований не будет. Но если будет 100% доказана вина, кого-либо в совершении преступлений (в том числе и Порошенко) СБУ сразу накажет виновного.