Стало відомо, що сказав Ляшко Зеленському після інавгурації

Під час виступу у Верховній Раді України, Олег Ляшко озвучив фразу, яку сказав Володимиру Зеленському після завершення інавгурації.

“Володимир! Погано почав – погано закінчиш!” Так Олег Ляшко відреагував на інавгураційну промову президента Зеленського. У президента ця фраза викликала різку реакцію, але що відповів президент Ляшко не сказав.

Також під час виступу з трибуни Олег Ляшко розкритикував кадрові призначення нового президента. А саме: призначення люстрованого Андрія Богдана на посаду Глави адміністрації президента та Івана Баканова на посаду заступника Голови Служби Безпеки України. За словами лідера радикалів, ці призначення є неконституційними та являються перевищенням та узурпацією влади Володимиром Зеленським.