«Королевою України» стала одеська красуня. ФОТО

У Києві відбувся конкурс краси “Королева України”. За корону змагалися 20 красунь. Поки дівчата готувалися до шоу, журналістам вдалося дізнатися, як зіркові гості відносяться до штучної краси.

Музикант Євген Хмара вважає за краще виключно натуральну красу: “Для мене краса тільки справжня, вона найкраща, чесно скажу. Але я не засуджую дівчат, які собі роблять губи і сідниці”, пише Сегодня.

А ось артист Лу Бега допускає хірургічні втручання, якщо без них не обійтися: “Мені подобається натуральна краса, бачити жінку такою, як її створив Бог. Звичайно, буває, коли втручання необхідні в силу медичних показників”.

Хореограф Сергій Костецький заохочує коригування зовнішності і навіть зізнався, що його дівчина збільшила губи: “Я не проти. У моєї дівчини теж скориговані губи. Вона відчуває себе більш сексуальною, впевненою. Чому ні?”.

Орест Галицький (група DZIDZIO) пояснив, навіщо потрібні конкурси краси: “Щоб вона бачила, що не єдина така красива і така гарна”.

Співачка Енелі теж прокоментувала конкурси краси, які зараз так популярні: “Всі жінки і дівчата красиві. Я не вважаю, що конкурси краси — це така вже важлива річ. Однак це прекрасна можливість для жінок продемонструвати, що вони пишаються своєю красою”.

Королевою України в цьому році стала Вікторія Миронова. 23-річна дівчина представляла Одесу. Вікторія відправиться на міжнародний фінал конкурсу краси в Венесуелу. Для неї це не перший конкурс краси, тому вона може дати пораду дівчатам, які мріють про корону.

“Потрібно виходити на сцену так, як ти виходиш в останній раз”, – говорить Вікторія.