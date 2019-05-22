На Закарпатті через сильні дощі підтоплено три райони

У Закарпатській області станом на 11:00 були підтоплені три райони у зв’язку з сильними опадами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Унаслідок сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовані підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів. Всього на території області підтоплено 8 дворогосподарств, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід та зруйновано 230 м.п. берегоукріплень”, – повідомили у ДСНС.

Так, Іршавський район:

у с. Лисичево пошкоджено мостовий перехід через потічок Яблінець, зруйновано 20 метрів погонних берегоукріплення;

у с.Вільхівка підтоплено 50 га сільгоспугідь;

у с.Бронька зруйновано 210 метрів погонних берегоукріплення р.Красна;

у м.Іршава-с.Сільце підтоплено 35 га сільгоспугідь р.Іршавка;

у с.Заріччя, урочища Віраж, Морва та Легелив підтоплено 50 га сільгоспугідь;

у с.Ільниця пошкоджено корінний берег потічка Яловий.

Хустський район:

у с.Данилово підтоплено 4 дворогосподарства та 20 га пасовищ;

у с.Стеблівка-с.Сокирниця підтоплено 150 га пасовищ.

Виноградівський район:

у с. Черна місцевим стоком підтоплено 4 дворогосподарства та 3 га сільгоспугідь;

у с. Дюла підтоплено 35 га сільськогосподарських угідь.