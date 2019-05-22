Відома телеведуча Яніна Соколова поборола рак: втратила волосся і кілька органів. ФОТО

Відома телеведуча Яніна Соколова поділилася особистою таємницею, яку приховувала останній рік. Яніна протягом семи місяців лікувалася від раку і нарешті поборола небезпечну хворобу, пишуть Факти.

«Сім місяців тому я дізналася, що у мене рак. За сім місяців я його поборола. Поки суспільство обговорювало скандальний ефір з Приходько в листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала в реанімації, під’єднана до апаратів, нашпигована катетерами по всьому тілу і з дірками в животі. За цей час я пережила 30 променевих терапій і чотири курси хіміотерапії, як наслідок, я втратила волосся, брови, вії. У мене мінус пара органів, але величезна любов в серці », – розповіла телеведуча.

За словами Соколової, внаслідок хвороби вона повністю переоцінила своє життя, а тому задумала великий мультимедійний проект, присвячений підтримці людей з онкозахворюваннями.

«Ми представимо великий мультимедійний проект: книгу, пісню і фільм, де я зіграю саму себе і де знявся мій найкращий друг, відомий музикант. Це буде одна місійна історія, якої хочу присвятити своє життя », – розповіла Соколова.