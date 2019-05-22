Використання ін’єкцій не завжди виправдане, – Супрун

В.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про те, що використання ін’єкцій не завжди виправдане, тому варто надавати перевагу неін’єкційним лікам. Також у дописі пані Уляни йдеться про те, Міністерство охорони здоров’я України пропонує змінити в Україні підхід до призначення ліків. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис очільниці МОЗ.

У дописі Уляни Супрун йдеться: «Навряд багато пацієнтів охоче роблять уколи. Для дітей це може бути особливо важким стресом.

Але сьогодні ін’єкції — одна із найпоширеніших лікарських маніпуляцій. Щороку на планеті роблять щонайменше 16 мільярдів уколів. Але насправді використання ін’єкцій не завжди виправдане. Тож, відповідно до рекомендацій World Health Organization (WHO), за можливості варто надавати перевагу неін’єкційним лікам. http://bit.ly/2JrW5vf

Досі багато людей вірять у міф про те, що уколи ніби більш дієві, аніж пігулки. Хоча насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких випадках рекомендовано саме ін’єкційну форму. Це, до прикладу, невідкладні стани, знепритомнення пацієнта чи введення інсуліну.

Міністерство охорони здоров’я України також пропонує змінити в Україні підхід до призначення ліків. Пропонується, щоб лікарі призначали препарати в таблетованій формі у тих випадках, коли таблетка та укол мають рівнозначну дію. Проект наказу опубліковано для громадського обговорення. https://bit.ly/2HEHUiX

Використання пігулок замість уколів (якщо вони мають рівнозначну дію) має багато переваг:

Для пацієнтів

У першу чергу — для дітей, адже використання шприца з голкою має больовий й психологічний аспект. Після цього діти можуть почати панічно боятися лікарів та лікарень. Ані діти, ані дорослі не мусять терпіти біль, якщо можна обійтись без нього.

Ін’єкційні форми зазвичай призначають пацієнтам стаціонару, тож нерідко людина має знаходитися в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів. Хоча більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, у комфортних умовах. Якщо лікар призначає вам ін’єкційні форми медичних препаратів, варто поцікавитися, чи не можна замінити їх пігулками.

Для медпрацівників

Медпрацівник може випадково поранитися голкою, якою була зроблена ін’єкція пацієнту.

А відтак шанси заразитися захворюваннями, наприклад ВІЛ, гепатитом В, гепатитом С, підвищуються.

Для медзакладу

Використані засоби для ін’єкцій – небезпечне гостре сміття, що підлягає складній та коштовній утилізації. Відтак, завдяки використанню пігулок можна зменшити шкоду довкіллю. Також ін’єкції тягнуть за собою значні витрати на придбання шприців, голок, вати, спирту та оплату додаткового навантаження на персонал.

Для бюджету

Також ін’єкційна форма препарату дорожче обходиться бюджету, аніж таблетована — через ампулу та флакон. Також для уколу потрібні рукавички для медперсоналу, засіб для дезінфекції, вата або марля, іноді пластир. Робочий час медичного персоналу при переважному застосуванні ін’єкцій теж значно збільшується. найкраще з можливих рішень».

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Нагадаємо, що Уляна Супрун раніше розповіла про те, що робити у тому випадку, якщо людина контактувала з хворим на кір.

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