Хто з фракцій Верховної Ради провалив розгляд закону Зеленського про вибори

Сьогодні, 22 травня, народні депутати Верховної Ради відмовилися розглядати зміни в закон про вибори на позачерговому засіданні.

«Країна» публікує дані про те, як голосували депутати кожної з парламентських фракцій.

Судячи з голосування, тільки частина партій «Опозиційний блок», «Самопоміч» і «Батьківщина» (жодного голосу проти на табло) — підтримали закон.

В «Блоці Петра Порошенко» за зміну закону про вибори проголосували 17 нардепів, проти виступили 15 осіб, утримався 21 нардеп, 11 нардепів — не голосували; в «Народному фронті» — тільки 2 нардепа виступили «за», 27 людей проголосували проти, 11 утрималися і 16 не голосували взагалі.

Бойкотували закон відразу три фракції — «Воля народу», «Партія Відродження», а також «Радикальна Партія Олега Ляшка», який оголосив збір підписів в КС проти розпуску Ради і обізвав Зеленського авантюристом і Януковичем. Така реакція не дивна, тому що з 3% бар’єром (який запропонував президент Володимир Зеленський) в Раду на дострокових виборах не проходять ні «Народний фронт», ні радикали Ляшко, ні «Самопоміч», ні ахметівська частина «Опозиційного блоку».

Таким чином, вибори пройдуть за старим законом (по якому 225 депутатів обиралися за списками, якщо партії подолають 5%-й бар’єр).

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 28 травня.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про вибори. Фото: Аркадій Манн/ «Країна»