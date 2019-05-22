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Указ Зеленського про призначення Богдана главою АП буде оскаржений у зв’язку з порушенням закону про люстрацію, — Єгор Соболєв

22.05.2019

Готується позов про оскарження указу президента Володимира Зеленського про призначення на посаду глави Адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під дію закону про люстрацію.

Про це заявив журналістам один з авторів закону про люстрацію Єгор Соболєв («Самопоміч»).

«Я говорив з Тетяною Козаченко, яка очолювала люстрационный комітет, і сьогодні очолює ГО «Народна люстрація», вона запевнила, що всі документи вже готуються. Крім того, у неї є ідея запропонувати типовий позов, якими могли б скористатися інші громадяни», — заявив Соболєв.

Парламентарій пояснив за якими параметрами Богдан підпадає під дію закону про люстрацію: «Він працював в уряді Миколи Азарова уповноваженим з антикорупційної політики. Уряд часів Януковича прославилося тим, що побудувало практично ідеальну корупційну машину. Ясно, що людина. Відповідає в уряді за антикорупційну політику, не міг цього не бачити. Чесний чоловік повинен був вийти до людей і сказати про те, що бачить. Однак, Богдан цього не зробив».

Нардеп спростував інформацію про те, що оскільки пост глави АП не є державною службою, то закон про люстрацію на нього не поширюється.

«В законі про очищення влади чітко написано, що пост глави Адміністрації президента не може бути призначений люстрированный людина. А закон про держслужбу лише не забороняє призначати на цю посаду без конкурсу», — пояснив Соболєв.

Також він звернувся до Зеленському з вимогою не порушувати закон.

«Президент Зеленський порушує закон про очищення влади. Це поганий початок для того, хто обіцяв нову політику в управлінні державою. Те ж робив Порошенко, який прийшов з дуже солодкими словами в 2014 році. Я говорив Порошенко, що не варто порушувати закон про очищення влади, тому що це обернеться для нього політичною катастрофою. Я хочу це повторити президенту Зеленському. Якщо повертати людей Януковича, то це буде дуже погано для України і ще гірше для самого Зеленського», — заявив Соболєв.

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