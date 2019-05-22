Повінь – зміна системи

Menu
Close

У «ДНР» підтвердили затримання «українських диверсантів»

22.05.2019

У самопроголошеній «Донецької народній республіці» підтвердили затримання українських військових, назвавши їх при цьому «диверсантами».

Про це повідомляє інформаційний ресурс бойовиків ДАН.

Зазначається, що у затриманих вилучені вибухівка і документи силових підрозділів «ДНР».

«Сьогодні в ході успішно проведеної операції НМ «ДНР» була затримана ДРГ противника. При затриманні у бойовиків була вилучена форма, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини. Із затриманими проводяться слідчі заходи», — йдеться в повідомленні.

Про кількість затриманих не повідомляється.

Читайте також:   На Одещині судитимуть "чорних рієлторів" на чолі з прокурором
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *