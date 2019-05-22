У «ДНР» підтвердили затримання «українських диверсантів»

У самопроголошеній «Донецької народній республіці» підтвердили затримання українських військових, назвавши їх при цьому «диверсантами».

Про це повідомляє інформаційний ресурс бойовиків ДАН.

Зазначається, що у затриманих вилучені вибухівка і документи силових підрозділів «ДНР».

«Сьогодні в ході успішно проведеної операції НМ «ДНР» була затримана ДРГ противника. При затриманні у бойовиків була вилучена форма, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини. Із затриманими проводяться слідчі заходи», — йдеться в повідомленні.

Про кількість затриманих не повідомляється.