У Лаосі виявили більше сотні загадкових судин з людськими останками

У лісах на схилах пагорбів і вздовж гірських хребтів у центральному Лаосі (регіон Сянхоуан) археологи виявили 15 локацій зі 137 кам’яними «глечиками», ймовірно, використовувалися для поховань.

В судинах було виявлено кілька людських поховань, вік яких, як вважається, становить близько 2500 років. Проте нічого не відомо про людей, які виготовляли кам’яні глечики.

Експрес-інформація по країні

Лаос (Лаоська Народно-Демократична Республіка) – держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – В’єнтьян

Найбільші міста: В’єнтьян, Пакс, Саваннакхет, luang prabang

Форма правління – Соціалістична республіка

Територія – 236 800 км2 (81-я в світі)

Населення – 6,69 млн чол. (106-я в світі)

Офіційний мову – лаоська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,575 (141-я в світі)

ВВП – $11,99 млрд (133-я в світі)

Валюта – лаоський кіп

Межує з Таїландом, В’єтнамом, Камбоджою, Китаєм, М’янмою

Знахідки показують, що таємнича культура була географічно більш поширеною, ніж вважалося раніше. Найвідомішим місцем виявлення судин є Долина Глечиків, розташована на відкритій місцевості недалеко від міста Фонсаван. На цій ділянці знаходиться близько 400 різьблених кам’яних судин. Деякі з них досягають висоти 3 метрів і важать понад 10 тонн.

«Схоже, судини були вирізані в кар’єрах, а потім якимось чином перевезені на місце виявлення», — сказав один з авторів дослідження Дугалд о’райлі. Чому судини були розміщені саме в цих лісах, досі залишається незрозумілим. Крім того, у дослідників немає жодних свідчень існування поселень поблизу.

Долина Глечиків

У місцевих лаоських легендах є історія про те, що величезні кам’яні глечики побудували гіганти. Вони використовували посудини, щоб варити рисове пиво для святкування військових перемог.

Розкопки 2016 року показали, що деякі судини були оточені ямами з людськими кістками, і могилами, покритими великими кам’яними дисками. Схоже, диски використовувалися для позначення місць поховання.

Остання експедиція виявила диски для поховань та інші артефакти: декоративну кераміку, скляні буси, залізні інструменти, прикраси для вух, витки веретена для виготовлення тканини.

Дослідники знайшли кілька мініатюрних глиняних глечиків, похованих разом з мертвими. Вони були схожі на гігантські кам’яні судини.

За матеріалами Live Science

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