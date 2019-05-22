За межами Китаю Redmi K20 може вийти під назвою Xiaomi Mi 9T

Є різні думки щодо цього.

Три нові телефони Redmi були сертифіковані в Китаї. Імовірно, мова йде про моделі Redmi K20, Redmi K20 Pro і Redmi 7A, які скоро будуть офіційно анонсовані.

Сертифікат регулятора 3C для смартфона Redmi K20 підтверджує, що смартфон буде підтримувати 18-ватну зарядку. Тоді як Redmi K20 Pro може запропонувати користувача швидку зарядку потужністю 27 Вт.

Модельні номери M1903F11A, M1903F11T і M1903F11C належать смартфону Redmi K20 Pro. Модельні номери M1903C3EE, M1903C3ET і M1903C3EC відносяться до смартфона Redmi 7A початкового рівня. Нарешті, для Redmi K20 призначені модельні номери M1903F10A, M1903F10T і M1903F10C.

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Крім того, різні організації, включаючи NBTC в Таїланді, NCC на Тайвані і IMDA в Сінгапурі недавно схвалили випуск смартфона з модельним номером M1903F10G. Якщо вірити NBTC, то смартфон отримає назву Xiaomi Mi 9T. Однак джерела вважають, що під такою назвою він вийде за межами Китаю, а всередині країни він буде називатися Redmi K20 і мати модельні номери M1903F10A, M1903F10T і M1903F10C.

Джерело: ВСВІТІ

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