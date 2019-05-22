Зеленський може придбати смартфони пенсіонерам для реалізації «народного вето»

Ідеолог Зе!команди Руслан Стефанчук сказав, що для реалізації принципу народного вето можна придбати смартфони пенсіонерам, і гроші для цього будуть.

Стефанчук впевнений, що принцип “народного вето” буде ефективним в українських реаліях, оскільки вже працює в багатьох країнах.

“Якщо Верховна Рада приймає закони 16 січня (диктаторські закони, – ред.), то за допомогою ІТ-технологій народ мобілізується і накладає вето. Для цього достатньо кожну бабусю в селі забезпечити смартфоном”, – пояснив Стефанчук.

За його словами, гроші на смартфони будуть, якщо відмовитися від “паперових процедур голосування”, які існують з позаминулого століття.

Стефанчук не згоден, що подібний досвід, який спрацював у територіально невеликих країнах, таких як Естонія, Грузія чи Швейцарія, може не спрацювати в Україні.