Один з власників ГК “АІС” Василь Поляков викликаний на допит і буде притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство на суму 2 млд.грн

Як повідомляє ряд інформаційних джерел хакерській атаці піддався бізнес –партнер Дмитра Святаша Василь Поляков.

З матеріалів листування, які потрапили в розпорядження нашої редакції стало відомо, що Поляків неодноразово отримував повістки з Прокуратури міста Києва для вручення повідомлення про підозру у кримінальній справі № 12013110000001043 за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Укрсиббанку в розмірі більше 2-х млд.грн.

На даний момент невідомо отримано Василем Поляковим повідомлення про підозру і буде йому обрано судом запобіжний захід, як і те, чи буде Дмитро Святаш використовувати свій статус для політичного тиску на суди і органи прокуратури з метою допомогти своєму бізнес –партнеру уникнути відповідальності.