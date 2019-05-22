Магнітний полюс наближається до Сибіру: що буде з північним сяйвом?

Магнітне поле захищає нашу планету від руйнівного впливу сонячної радіації і відповідає за створення північного і південного сяйва — захоплюючих явищ, які видно тільки поблизу магнітних полюсів. З появою повідомлень про те, що північний магнітний полюс почав стрімко рухатися зі швидкістю 50 кілометрів на рік, вчені намагалися визначити, чи буде рухатися разом з ним північне сяйво. Нове дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters, дає відповідь.

Мандрівний полюс

Оскільки магнітне поле Землі створюється рухомим, розплавленим залізним ядром планети, його полюси не є статичними — вони блукають незалежно один від одного. Фактично, з моменту відкриття в 1831 році, північний магнітний полюс «пройшов» понад 1900 кілометрів від півострова Бутия на крайній півночі Канади до його нинішнього розташування в канадських територіальних водах ближче до Росії.

Це переміщення, як правило, було досить повільним, близько 9 км на рік, що дозволяло вченим легко відслідковувати його стан. Але з початку століття ця швидкість зросла до 50 кілометрів в рік. Південний магнітний полюс теж рухається, хоча і набагато повільніше (10-15 кілометрів на рік).

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Це швидке переміщення північного магнітного полюса створило певні проблеми як для науковців, так і для мореплавців. Комп’ютерні моделі того серйозно застаріли, що ускладнює точну навігацію по компасу. Хоча GPS працює, він може бути ненадійним в полярних регіонах.

Фактично, полюс рухається так швидко, що вчені, відповідальні за картографування магнітного поля Землі, були змушені оновлювати свою модель набагато раніше, ніж очікувалося.

Буде рухатися сяйво?

Полярні сяйва зазвичай утворюються в певній зоні навколо магнітних полюсів, тому, якщо ці полюси рухаються, само собою зрозуміло, що сяйво теж може.

Північне сяйво в даний час видно з північної Європи, Канади та північної частини США. Якщо ж полюс зміститься на північ, через географічний полюс, то це цілком може змінитися. Північне сяйво може стати більш помітним в Сибіру і на півночі Росії і менш помітним на кордоні США і Канади.

Однак, на щастя для мисливців за сяйвом, цього не станеться. В рамках недавнього дослідження вчені створили комп’ютерну модель полярних сяйв і магнітних полюсів Землі на основі даних, висхідних до 1965 році. Модель показала, що замість проходження магнітних полюсів полярне сяйво слід за «геомагнітними полюсами». Між цими двома типами полюсів є лише невелика різниця, але вона важлива.

Якщо ми намалюємо лінію між магнітними полюсами, вона не обов’язково буде перетинати центр Землі. Геомагнітний полюс — це точка перетину магнітної осі Землі з її поверхнею. Розташування геомагнітних полюсів встановлюється теоретичним шляхом – його обчислюють, виходячи з припущення, що Земля являє собою однорідне намагнічену сферу, магнітна вісь якої в даний час складає з віссю обертання Землі кут близько 11°30′.

Таким чином, геомагнітні полюси є свого роду надійної усередненої версією магнітних полюсів, які весь час хаотично рухаються. З-за цього виявляється, що вони рухаються не так швидко, як магнітний північний полюс. А оскільки сяйво, схоже, слід за геомагнітним полем, це означає, що воно залишається там, де знаходиться зараз. Принаймні, на даний момент.

За матеріалами Newsweek

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