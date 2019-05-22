Зеркаль відмовилася працювати під керівництвом скандального глави АП Богдана, – джерело

Олена Зеркаль відмовилася від посади заступника глави Адміністрації президента з-за призначення керівником цього відомства скандального юриста Андрій Богдана.

«Зеркаль була готова приєднатися до команди Зеленського і, безумовно, для нього це було б хорошим придбанням – Олена справжній професіонал. Її призначення на пост заступника глави АП було узгоджено, тому і з’явився відповідний указ. Однак на момент домовленостей ще не було відомо, хто стане главою Адміністрації», – розповіло джерело.

За його словами, проблеми почалися, коли Володимир Зеленський призначив на посаду глави своєї Адміністрації Андрія Богдана.

«Олена, хоч і професіонал, але з чіткими моральними принципами. І працювати «під Богданом» відмовилася геть. Заявила, що категорично проти призначення головою АП людини, укреплявшего режим Януковича і потрапив під закон про люстрацію», – зазначило джерело.

Також він повідомив, що проти призначення Богдана на посаду виступали і інші представники команди Зеленського, однак новий президент поступився вимогу Ігоря Коломойського, який хотів бачити главою АП свою людину.

Зазначимо, Андрій Богдан отримав широку популярність як юрист Коломойського, причетний до побудови олігархом його «схем». Раніше він працював в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, Олена Зеркаль протягом 12 років працювала директором Департаменту міжнародного права в Міністерстві юстиції України. Потім очолювала Департамент з гармонізації законодавства та Департамент зв’язків з органами державної влади. В 2014 році, як один із найбільш досвідчених фахівців, зайняла посаду заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Брала участь у переговорах щодо політичної і економічної частини Угоди про асоціацію. Представляла Україну в Міжнародному суді в Гаазі в ході слухань у справі підтримки Росією міжнародного тероризму і порушення прав людини в окупованому Криму та Донбасі.