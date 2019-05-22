У Зеленського відреагували на відмову Ради підтримати його пропозицію про вибори

Радник і представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, коментуючи сьогоднішнє засідання парламенту щодо зміни виборчого законодавства, коли президентський законопроект навіть не був включений до порядку денного, зазначив, що вибори можуть пройти і за старим законом.

За його словами, Верховна Рада не виконала домовленості, які були досягнуті вчора на нараді голів парламентських фракцій у президента на Банковій.

«Якщо Верховна Рада не змінить закон про вибори, то у нас немає іншого варіанту, тому що президент наділений лише правом законодавчої ініціативи, але не прийняттям законів», — сказав він журналістам в кулуарах парламенту.

При цьому Стефанчук заявив, що команда нинішнього гаранта має кілька планів щодо подальшого розвитку подій.

«У нас є кілька планів, але вони залежать від того, яка буде реакція Верховної Ради. Ми отримали реакцію, далі ми будемо вибудовувати нашу тактику за планом А, Б або С, які у нас є», — уточнив Стефанчук.

Він зазначив, що президент має право «хоч кожен день скликати цей парламент», і у депутатів є ще два пленарні тижні, щоб проголосувати те, про що просить глава держави.