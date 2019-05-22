У Дніпрі завелися “цибульні” злодії, які ночами обносили городи в приватному секторі – вони обривали цілі плантації зеленої молодого цибулі.

Про те, що хтось повисмикував всю зелену цибулю з землі, власники городів виявили вранці – на ділянці в майже сто квадратних метрів залишилося всього кілька десятків паростків.

“Ось в той бік вони йшли. До посадки видно, що вони йшли і витирали ноги. Від бруду, воно як раз після дощу”, – пояснив дніпрянин Олександр Повзло.

Було вкрадено як мінімум 50 кілограмів цибулі, розповів чоловік. ціни на неї на оптовому ринку зараз досягають півсотні гривень, так що заробили злодії чимало. А через кілька днів обікрали город на сусідній вулиці.

Зловмисники обирали городи, на які легко потрапити – на одному з них, поряд з дорогою, немає і забору, і на ньому встигли вирвати кілька грядок, оскільки злодіїв щось злякало, припустив власник городу.

“Ось, де більші – рвали. Так. Вони там почали, там було ще чуть-чуть. А цей підібрали”, – повідомив він.

Слідами, які залишили на грядці цибульні злодії, власники припустили, що зухвалих крадіїв було двоє.

“Чоловік і жінка. Вони знали, чого зайшли”, – припустив власник городу.

У поліції визнали, що така крадіжка – кримінальний злочин.

“Буде кваліфіковано як крадіжка з проникненням в домоволодіння. Буде відкрито кримінальне провадження”, – запевнила Ганна Старчевська, речник управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Однак самі постраждалі організували нічне патрулювання.

“Озброївшись засобами самозахисту, з порожніми руками звичайно не ходимо. У разі чого – робимо відеозапис, викликаємо поліцію”, – розповів житель Дніпра Роман Гаєвський.

І в одну з ночей їм пощастило: “Два шахраї потягли знову цибулю, яку не встигли вкрасти позаминулої ночі. Ось цибулю, сумочка з цибулею, з свіженькою цибулею.

Лиходієм виявився місцевий житель. Він зізнався, що вперше – з подругою – цибулю вирвав у сусідки.

“Ти чому з тітки Валі почав? Вона тобі щось погане зробила? – Ні. – Звідки ти заходив? – З городу”, – визнав він.

За крадіжку цибулі злодюжкам загрожує до семи років в’язниці.