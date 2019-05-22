На Сумщині підпалили аптеку і магазин родини мера

У місті Лебедин на Сумщині сьогодні близько четвертої години ранку на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загорання в приміщенні аптеки по вул. Карпова. Прибулі до місця події пожежники локалізували та ліквідували пожежу. В результаті його виявилися пошкодженими два вікна, двері, дві шафи, холодильник і лікарські препарати.

Приблизно в той же час на вул. 19 серпня випадкові перехожі виявили задимлення в експлуатованих будівлі колишнього магазину. Пожежникам також вдалося ліквідувати вогнище загоряння. В результаті пожежі були пошкоджені два вікна і троє дверей.

Як з’ясувалося, обидва постраждалих у вогні об’єкти належать родині мера Лебедина Олександра Бакликова.