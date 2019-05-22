Десятки тисяч чехів вимагають відставки міністерки юстиції

У Чехії демонстранти вимагають відставки нової міністерки юстиції через побоювання, що вона закриє справи проти прем’єр-міністра Андрея Бабіша, обвинуваченого в корупції.

У Чехії тривають демонстрації проти уряду та за незалежність судової системи. У вівторок, 21 травня, у Празі десятки тисяч людей вимагали відставки нової міністерки юстиції Марі Бенешової. За даними неурядової організації Million Moments for Democracy, участь в акції взяли близько 50 тисяч людей.

Протестувальники побоюються, що Бенешова може зупинити розслідування щодо підозр у корупції прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана, який підтримує Бабіша.

Правоохоронні органи закидають колишньому підприємцю Бабішу, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. У справі проти нього також йдеться про виділені з боку Євросоюзу 1,6 мільйона євро, які були направлені на будівництво оздоровчого курорту “Гніздо лелеки”. За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов’язаним з чеським прем’єром.

Андрей Бабіш часто опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, через підозри в корупції він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів.

Джерело: DW.COM