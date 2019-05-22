“В Україні не можливе запровадження виборчої системи з відкритими партійними списками”, – пояснювальна записка

На сайті парламенту з’явився текст проекту закону про виборчу систему. Він пропонує пропорційну систему за закритими списками і зниження прохідного бар’єру до Верховної Ради до 3%. Про це повідомляє Zrada.today.

У пояснювальній записці зазначили, що погоджуються з необхідністю запровадження виборчої системи з відкритими партійними списками, проте оскільки президент своїм указом достроково припинив повноваження Верховної Ради, то у наступні 60 днів, коли мають сформувати новий склад парламенту, це зробити неможливо.