Повінь – зміна системи

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“В Україні не можливе запровадження виборчої системи з відкритими партійними списками”, – пояснювальна записка

22.05.2019

На сайті парламенту з’явився  текст проекту закону про виборчу систему. Він пропонує пропорційну систему за закритими списками і зниження прохідного бар’єру до Верховної Ради до 3%. Про це повідомляє Zrada.today.

У пояснювальній записці зазначили, що погоджуються з необхідністю запровадження виборчої системи з відкритими партійними списками, проте оскільки президент своїм указом достроково припинив повноваження Верховної Ради, то у наступні 60 днів, коли мають сформувати новий склад парламенту, це зробити неможливо.

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