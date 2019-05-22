Тука про пропозицію глави АП Богдана: Питання виживання ніколи не ставилося на референдум

Проведення всенародного референдуму з питань мирних домовленостей з Росією є неможливим.

Про це в коментарі InfoResist заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою.

За його словами, в Україні немає відповідного закону про референдум. Разом з тим Лою підкреслив, що історія не знає таких фактів, коли питання виживання ставилося на референдум.

«У мене є стійке переконання, що існує дуже велика група активних громадян, яка не сиділа перед комп’ютерами 5 років, а зараз волає, як вона втомилася від війни, яка брала в руки зброю, захищала, в тому числі і таких панів як Зеленський і глава його адміністрації. Ця група людей не допустить такого розвитку сценарію», — заявив він.

Тука також висловив надію на те, що ідея про референдум була виражена командою Зеленського з метою зміцнення своїх рейтингів перед парламентськими виборами і подальшого розвитку вона не отримає.