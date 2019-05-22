25% дівчат і 40% хлопців зізналися, що мають сексуальний досвід, – опитування неповнолітніх

ЮНІСЕФ опублікував результати великого соціологічного дослідження.

Українські підлітки вважають себе малоактивными, не зовсім здоровими і підданими буллингу.

Опитування показало, що:

майже 15% дітей віком 10 років вже пробували алкоголь, серед 17-річних підлітків такий досвід є більш ніж у 60%.

16% дівчаток і 24% хлопчиків у віці від 11 до 17 років мають досвід куріння,

марихуану хоча б раз вживали 8% опитаних підлітків у віці 13-17 років.

За даними опитування, третина підлітків мають зайву вагу, кожен п’ятий вважає своє здоров’я середнім або поганим, а більше половини опитаних підлітків скаржаться на поганий настрій і нервозність.

31% респондентів серед дівчаток і 21% – серед хлопчиків зізналися, що відчували такий рівень відчуття безнадійності і печалі, що припиняли займатися рутинними справами.

25% дівчаток і 40% хлопчиків у віці 13-17 років мають досвід статевих стосунків, і тільки 12% опитаних молодих людей мають уявлення про ВІЛ-інфекції.

Опитування також показало, що українські підлітки залежать від соцмереж і віртуального спілкування – 25% респондентів визнали, що постійно думають про час, який можна провести в соцмережах.

“Згідно з даними нашого дослідження, українські підлітки повідомляють про низький рівень фізичної активності і переважно нездорових харчових звичках. Вони говорять про поширення буллінга, насильства в школах і недостатньою щоденної підтримки з боку сім’ї”, – розповіла голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Було опитано понад 13 тисяч респондентів віком від 10 до 17 років, використовувався метод самозаповнення опитувальника.