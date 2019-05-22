Луценко зійшов з розуму, якщо хоче «Гру престолів» з Джуліані, – журналіст

Британський журналіст Олівер Буллоу прокоментував дипломатичний скандал, Генпрокурора Юрія Луценка та особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Буллоу вважає це поганою тактикою, кажучи, що «Трамп ні з ким не дружить, крім Трампа, і він готовий кинути будь-якої людини з автобуса, щоб зберегти своє місце».

«Я дуже сподіваюся (думаю, що це буде думку багатьох західних послів), що буде новий генеральний прокурор, що Луценко піде. Ця остання спроба грати в «Гру престолів» в Америці з Руді Джуліані… Він взагалі з розуму зійшов. Щоб увійти в американську політику українському прокурора — це просто дурдом якийсь», — підсумував журналіст.