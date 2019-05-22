Кожен восьмий український підліток залежимо від соцмереж, — ЮНІСЕФ

Кожен восьмий підліток має залежність від соціальних мереж, свідчать результати опитування 10-17-річних українців, проведені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Згідно з результатами опитування, майже кожен п’ятий підліток регулярно зловживав відвідуванням соцмереж в збиток іншим справах (хобі, спорт). У кожного шостого підлітка траплялися регулярні сварки із-за соціальних мереж.

Третина підлітків використовують соцмережі, щоб позбутися негативних відчуттів. Кожен четвертий підліток повідомив, що за останній рік регулярно розумів, що не міг думати ні про що, крім моменту, коли зможе знову користуватися соціальними мережами.

Відзначається, що кожен десятий підліток регулярно обдурював батьків або друзів про час, проведений в соцмережах. Більшість підлітків користуються гаджетами від півгодини до двох годин на день. Сюди входять ігри, домашня робота, спілкування в чатах тощо. У вихідні дні час проведення за гаджетами зростає до 3-5 і навіть 6 годин в день.

Майже кожен п’ятий підліток відчував себе незадоволеним, бо хотів більше часу проводити в соцмережах.

Всього 40% підлітків «кілька разів в день» або «постійно цілий день» спілкуються з близькими друзями або подругами онлайн. Інтенсивність спілкування залежить від віку підлітків: чим старше — тим інтенсивніше.