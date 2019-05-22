Гелетей подав у відставку

«Разом з тим, розумію, що новообраний президент України повинен формувати свою власну команду. Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально», — зазначив він.

Своєму наступнику Гелетей побажав сили, мудрості й наснаги в почесній службі.

Також він зазначив, що йдучи з посади керівника УДО України, він буде «продовжувати свою віддану службу Державі, Народу, Законом».

Валерій Гелетей був призначений начальником УДО 15 жовтня 2014 року. Перед тим він більш 3 місяців очолював Міністерство оборони.