Чей Крым? Журналисты узнали миллионные доходы Сергея Аксёнова

Российские журналисты-расследователи рассказали, как зарабатывает действующий «глава Крыма» Сергей Аксенов на приватизации «госсобственности» на аннексированном полуострове и посредничестве при аренде торговых площадей. Причем, утверждают источники The Insider, миллионы зарабатывает не только сам Аксенов и его супруга, но и сын, дочь и даже теща.

Пока Россия и Украина спорят о принадлежности Крыма, Сергей Аксенов, ставший после аннексии главой Республики Крым, стремительно богатеет. Как выяснил The Insider, летом 2014 года он оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, на которую жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет.

Аксенов позаботился и о других своих родственниках — его жена, дети и зять зарабатывают на приватизации госсобственности и посредничестве при аренде торговых площадей. Например, сыну крымского руководителя власти передали во владение исторический особняк. The Insider описывает некоторые из схем заработка главной семьи Крыма.

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Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал на днях весьма скромную декларацию, согласно которой за прошлый год он заработал всего 3 млн рублей. При этом в собственности у него нет ничего, даже автомобиля. Впрочем, ему это и не нужно, ведь всей жилплощадью и нежилыми помещениями владеет его жена Елена. Она и зарабатывает существенно больше — 13 млн в год. Кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксеновых дом в Симферополе площадью 577 м². Как выяснил The Insider, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и ул. Лихого и записан на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню.

На тещу чиновника оформлено и другое имущество, сведения о пользовании которым в декларацию Аксеновых не вошли. Согласно выписке из Росреестра, на Добрыню оформлена квартира площадью 234 м², расположенная в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве. В этом же доме до ареста жил знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.

По данным ЦИАН, средняя стоимость метра в Barkli Plaza достигает 1,9 млн рублей, и это позволяет предположить, что без учета внутреннего убранства, квартира обошлась теще Аксенова более чем в 400 млн рублей. Жителю Крыма со средней зарплатой в 28 тысяч рублей понадобилось бы больше тысячи лет, чтобы накопить на такое жилье.

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Фасады зданий Barkli Plaza выполнены из ценных пород мрамора. Во всех квартирах —панорамные окна. «Апартаменты продаются с чистовой отделкой и дизайнерскими интерьерами. В подъездах комплекса установлены бесшумные финские лифты. Внутренняя придомовая территория изысканно и с фантазией украшена цветами и зелеными насаждениями. Комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением», — говорится в рекламной брошюре ЖК.

Интерьер одной из квартир в Barkli Plaza (пример другой квартиры — на главной фото)

Предыдущим хозяином этой элитной квартиры на берегу Москвы-реки был предприниматель Александр Карманов, владелец «Трубной грузовой компании» и «Евразийского трубопроводного консорциума». В 2018 году он занялпочетное седьмое место в рейтинге «Королей госзаказа» журнала Forbes. Бизнесмен связан с одним из ближайших друзей Владимира Путина Аркадием Ротенбергом. В школьные годы они вместе занимались дзюдо, а в начале 2000-х Карманов спонсировал борцовский клуб Ротенберга «Явара-Нева», почетным президентом которого является Путин. Сейчас Карманов зарабатывает в основном на поставках труб большого диаметра, в том числе «Газмпрому» и «Транснефти». В этот бизнес он пришел благодаря Зиявудину Магомедову — миллиардеру, сидящему в СИЗО по обвинению в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств.

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Так совпало, что старый знакомый Карманова, владелец «Стройгазмонтажа» Ротенберг, занимался строительством магистрального газопровода «Кубань — Крым». Одним из кураторов процесса был Сергей Аксенов. Прокладку трубопровода по дну Керченского пролива глава Крыма оценивал в 20 млрд рублей, из которых 14,3 млрд — стоимость трубы.

Впрочем, покупку такой квартиры семья Аксеновых, контролирующая немалые финансовые потоки в республике, могла себе позволить и без посторонней помощи. Аффилированные с родственниками чиновника компании занимаются разноплановым бизнесом — от похоронных услуг до строительства. Основной же вид заработка — сдача в аренду торговых помещений, которые достаются близким главы Крыма прямиком из госсобственности.



Сергей и Елена Аксеновы

В самом конце 2015 года в Симферополе была зарегистрирована организация «Премиум Трейд». В том же году на первый курс Крымского федерального университета поступил молодой человек по имени Кирилл Манусов. Его однокурсницей, согласно имеющемуся у The Insider приказу о зачислении, была Кристина Аксенова, дочь главы Крыма. Спустя пару лет Кристина вышла замуж и сменила фамилию на Манусова. Молодой зять Аксенова в феврале этого года стал единоличным владельцем «Премиум Трейд» — до этого фирма была записана на других членов семьи Манусова.

Зарабатывает компания Кирилла Манусова незамысловатым образом. Для начала Министерство имущественных и земельных отношений республики выделило «Премиум Трейд» в аренду 1671 м² нежилых помещений на улице Спортивной. Для этого пришлось разорвать договоры с предыдущими арендаторами, которые пытались оспорить это решение в Арбитражном суде, но, как не сложно догадаться, безуспешно.

Согласно договору с «Премиум Трейд», арендная плата составляла менее 309 тысяч рублей в месяц (185 рублей за м²). Это почти в два раза ниже рыночной ставки: согласно объявлениям на риэлторских сайтах, в этом же здании помещения сдаются по цене 350 рублей за м².

Более того, целый год «Премиум Трейд» вообще не платил за пользование госимуществом ни копейки, поскольку акт об аренде с компанией подписали лишь спустя 13 месяцев после фактической передачи помещений. Однако это не помешало сдавать площади в субаренду, а в конце прошлого года и вовсе, как выяснил The Insider, их приватизировать. Формальными конкурентами фирмы родственника Аксенова на аукционе, организованном крымским правительством, выступили физические лица, которые сразу отказались от борьбы и не стали повышать ставки. Сейчас на первом этаже дома, принадлежащего компании Манусова, располагаются продовольственный магазин, отделение банка и салон красоты.

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The Insider располагает документами, согласно которым ООО «Парус» и ООО «Эскада» сдают принадлежащие им помещения на улице Кирова в Симферополе под пивной ресторан «Портер Хаус». Первая фирма принадлежит дочери Аксенова, вторая — его теще.

Сергей и Елена Аксеновы с сыном Олегом

Жена главы Крыма Елена Аксенова через ООО «Галс» владеет долей в 39% в крупном (6339 м²) торговом центре «Океан». Ее компаньоном по другой компании «Стэлс-Юг» является Сергей Бородкин — депутат Госсовета Крыма от «Единой России». Сын Бородкина Даниил в ноябре прошлого года передал свои 50% в «Моро Марэ» 21-летнему сыну Аксенова Олегу.

Таким образом, не осталось ни одного члена семьи главы Крыма, который не занимался бы бизнесом в Симферополе.

Олегу Аксенову тоже достались лакомые куски госсобственности. В результате приватизации во владение «Моро Марэ» отошел объект культурного наследия конца XIX века «Дом купца Х.К. Чирахова». Это одна из самых известных туристических достопримечательностей Симферополя. Первый этаж здания достался «Моро Марэ» без конкурса, на основании преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

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«Дом купца Х.К. Чирахова»

Бизнес-партнер сына Аксенова по «Моро Марэ» Светлана Бабий выступает совладельцем и других фирм его близких родственников. Она входит в состав учредителей крымского движения «Русское единство», а также фигурировала в СМИ как советница главы Крыма. Вместе с тещей и женой Аксенова Бабий владела компанией «Мальва Ком». В 2016 году фирма была передана строительно-инвестиционной компании «Капитал», принадлежащей группе «Монолит» (сейчас «Мальва Ком» принадлежит другому владельцу — Эмилю Ахтемову).

По счастливому совпадению «Монолит» постоянно получает без конкурса огромные госконтракты. В 2017 году группе предприятий «Монолит» досталось 319,5 млн рублей на реконструкцию Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва (компания была единственной, кто подал заявку на участие в тендере). В 2018 году она выиграла три контракта на общую сумму чуть больше 1 млрд рублей — за эти деньги «Монолит» строит детский сад и психоневрологический интернат (все контракты заключены без конкурса). Самый крупный контракт группа предприятий выиграла в конце 2017 года — более 1 млрд рублей на строительство индустриального парка «Феодосия». Этот контракт также был заключен с «Монолитом» как с единственным поставщиком.