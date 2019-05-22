Глава Dragon Capital: Інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського

Іноземні інвестори поки не бачать, хто в адміністрації Зеленського відповідатиме за роботу з бізнесом

Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, повідомив президент Європейської бізнес асоціації, голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«На жаль, інвестори — судячи по реакціях на єврооблігації і на українську гривню — відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна», — сказав він на форумі «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства», організованому Реанімаційним пакетом реформ у Києві 22 травня.

«Ми дуже сподіваємося, що глава Адміністрації президента направить свої зусилля у правильне русло. Але є певний скепсис щодо і його трек-рекорду, і його близькості до одного з олігархів у країні», — додав Фіала.

Він звернув увагу на те, що раніше озвучені Зеленським імена радників з економічних реформ, а саме екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса і екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка, не фігурують серед перших призначень.

За словами Фіали, він поки не бачить, хто в Адміністрації президента буде відповідати за роботу з бізнесом або за економічну політику.

Джерело: НВ Бізнес

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